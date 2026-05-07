DAX 40-Wert DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktionäre freuen

Ein Blick in den Dividendenkalender offenbart, dass sich DHL Group (ex Deutsche Post)-Anleger über die Auszahlung einer Dividende in ihr Dividendenportfolio freuen können.

Wie im Zuge der Hauptversammlung von DAX 40-Wert DHL Group (ex Deutsche Post) am 05.05.2026 beschlossen wurde, beträgt die Dividende für das Jahr 2025 1,90 EUR. Das ist mehr als im Vorjahr, als die Dividende noch bei 1,85 EUR angesetzt wurde. Alles in allem schüttet DHL Group (ex Deutsche Post) 2,12 Mrd. EUR an Aktionäre aus. Damit wurde die DHL Group (ex Deutsche Post)-Gesamtausschüttung im Vorjahresvergleich um 2,12 Prozent geschmälert.

DHL Group (ex Deutsche Post)- Dividendenrenditeanpassung

Schlussendlich notierte das DHL Group (ex Deutsche Post)-Papier am Tag der Hauptversammlung via XETRA bei 46,26 EUR. Am 07.05.2026 wird der DHL Group (ex Deutsche Post)-Anteilsschein Ex-Dividende gehandelt. Am Ex-Dividende-Tag kann es bei dem DHL Group (ex Deutsche Post)-Wertpapier optisch zu teils deutlichen Abschlägen kommen. Kurze Zeit später wird die Ausschüttung an die Anteilseigner vorgenommen. Für das Jahr 2025 beträgt die Dividendenrendite des DHL Group (ex Deutsche Post)-Wertpapiers 4,07 Prozent. Somit hat sich die Dividendenrendite im Vergleich zum Vorjahr abgeschwächt, damals betrug sie noch 5,44 Prozent.

Gegenüberstellung von realer Rendite und Aktienkursentwicklung

Im Zeitraum von 5 Jahren reduzierte sich der DHL Group (ex Deutsche Post)-Kurs via XETRA um 9,29 Prozent. Die tatsächliche Rendite (Kurs + Dividende) hat sich mit einem Gewinn von 33,98 Prozent besser entwickelt als der DHL Group (ex Deutsche Post)-Kurs.

Dividendenzahlungen in der Vergleichsgruppe

Verglichen mit der Peergroup (United Internet) erweist sich DHL Group (ex Deutsche Post) im Jahr 2025 als überlegenste Dividenden-Aktie. Neben einer Spitzen-Dividende stellt die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie die Konkurrenz auch mit der höchsten Dividendenrendite in den Schatten. Der nächststärkste Dividenden-Titel in der Peergroup ist United Internet mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,50 EUR und einer Dividendenrendite von 1,81 Prozent.

DHL Group (ex Deutsche Post)- Dividendenprognose

Für 2026 sehen FactSet-Experten eine Steigerung der Dividende auf 1,95 EUR voraus. Die Dividendenrendite würde demzufolge laut FactSet-Schätzungen auf 4,17 Prozent anziehen.

DHL Group (ex Deutsche Post)-Kerndaten

Der Börsenwert des DAX 40-Unternehmens DHL Group (ex Deutsche Post) steht aktuell bei 51,776 Mrd. EUR. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis von DHL Group (ex Deutsche Post) beläuft sich aktuell auf 15,14. 2025 setzte DHL Group (ex Deutsche Post) 82,855 Mrd. EUR um und erwirtschaftete ein EPS von 3,09 EUR.

Redaktion finanzen.at