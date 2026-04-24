DAX 40-Wert EON SE-Aktie: Mit dieser Dividende bereitet EON SE Anlegern eine Freude

Ein Blick in den Dividendenkalender offenbart, dass sich EON SE-Aktionäre über eine Dividendenauszahlung in ihr Dividendenportfolio freuen können.

Bei der Hauptversammlung von DAX 40-Titel EON SE am 23.04.2026 wurde für das Jahr 2025 die Zahlung einer Dividende in Höhe von 0,57 EUR vereinbart. Die Aktionärsvergütung stieg damit im Vorjahresvergleich um 3,64 Prozent. Somit schüttet EON SE insgesamt 1,44 Mrd. EUR an Aktionäre aus. Die Gesamtausschüttung ist somit im Vergleich zum Vorjahr um 3,83 Prozent gestiegen.

EON SE- Ausschüttungsrendite im Blick

Via XETRA beendete die EON SE-Aktie den Tag der Hauptversammlung bei 19,38 EUR. Heute ist der Ex-Dividende-Tag von EON SE, demnach wird das EON SE-Wertpapier mit Dividendenabschlag gehandelt. Der Dividendenabschlag kann einen optisch negativen Einfluss auf den EON SE-Aktienkurs haben. Die Dividendenausschüttung an die EON SE-Anleger erfolgt kurze Zeit später. EON SE weist für das Jahr 2025 eine Dividendenrendite von 3,53 Prozent auf. Damit reduzierte sich die Dividendenrendite im Vorjahresvergleich. Damals betrug sie noch 4,89 Prozent.

Kursentwicklung verglichen mit tatsächlicher Rendite

Innerhalb von 5 Jahren hat der EON SE-Kurs via XETRA 93,26 Prozent an Wert gewonnen. Die reale Rendite (Kurs + Dividende) hat sich mit einem Plus von 315,24 Prozent besser entwickelt als der EON SE-Kurs.

Dividendenzahlungen in der Vergleichsgruppe

Im Vergleich mit der Peergroup (RWE) fällt EON SE 2025 hinter der Konkurrenz zurück. Bei der Dividendenrendite erweist sich die EON SE-Aktie ebenso als stärker als die Konkurrenz. Mit einer Dividende in Höhe von 1,20 EUR stellt RWE im Peergroup-Vergleich die beste Dividenden-Aktie dar, während EON SE bei der Dividendenrendite mit 3,53 Prozent besser abschneidet.

EON SE- Dividendenaussichten

Für das Jahr 2026 erwarten FactSet-Analysten eine Erhöhung der Dividende auf 0,59 EUR. Die Dividendenrendite würde somit laut FactSet-Schätzungen auf 3,13 Prozent zurückgehen.

EON SE-Hauptdaten

EON SE ist ein DAX 40-Unternehmen mit einer Börsenbewertung von aktuell 49,946 Mrd. EUR. EON SE verfügt über ein KGV von aktuell 24,30. Der Umsatz von EON SE betrug in 2025 78,704 Mrd. EUR. Der Gewinn je Aktie belief sich derweil auf 0,66 EUR.

Redaktion finanzen.at