E.ON Aktie
WKN DE: ENAG99 / ISIN: DE000ENAG999
|Lukrative EON SE-Investition?
|
03.09.2026 10:04:02
DAX 40-Wert EON SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein EON SE-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen
Heute vor 3 Jahren wurde die EON SE-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 11,36 EUR. Wenn ein Anleger damals 1 000 EUR in die EON SE-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 88,067 Anteile in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 537,65 EUR, da sich der Wert eines EON SE-Papiers am 02.09.2026 auf 17,46 EUR belief. Die Steigerung von 1 000 EUR zu 1 537,65 EUR entspricht einer Performance von +53,76 Prozent.
Alle EON SE-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 46,34 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: PATRIK STOLLARZ/AFP/Getty Images
Nachrichten zu E.ON SE
|
02.09.26
|E.ON-Aktie sinkt: Übernahme von Ovo Energy gerät ins Visier der CMA (Dow Jones)
|
27.08.26
|Börse Frankfurt in Grün: LUS-DAX letztendlich auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
27.08.26
|Gute Stimmung in Frankfurt: Zum Handelsende Gewinne im DAX (finanzen.at)
|
27.08.26
|XETRA-Handel: DAX am Donnerstagnachmittag fester (finanzen.at)
|
27.08.26
|Handel in Frankfurt: So steht der LUS-DAX nachmittags (finanzen.at)
|
27.08.26
|DAX 40-Wert EON SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein EON SE-Investment von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)
|
26.08.26
|Schwacher Handel in Frankfurt: LUS-DAX notiert zum Start des Mittwochshandels im Minus (finanzen.at)
|
26.08.26
|XETRA-Handel DAX legt zum Handelsstart den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
Analysen zu E.ON SE
|01.09.26
|E.ON Buy
|Jefferies & Company Inc.
|26.08.26
|E.ON Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|21.08.26
|E.ON Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.08.26
|E.ON Buy
|Deutsche Bank AG
|14.08.26
|E.ON Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.09.26
|E.ON Buy
|Jefferies & Company Inc.
|26.08.26
|E.ON Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|21.08.26
|E.ON Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.08.26
|E.ON Buy
|Deutsche Bank AG
|14.08.26
|E.ON Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.09.26
|E.ON Buy
|Jefferies & Company Inc.
|26.08.26
|E.ON Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|21.08.26
|E.ON Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.08.26
|E.ON Buy
|Deutsche Bank AG
|14.08.26
|E.ON Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.02.26
|E.ON Verkaufen
|DZ BANK
|14.08.26
|E.ON Sector Perform
|RBC Capital Markets
|14.08.26
|E.ON Equal Weight
|Barclays Capital
|12.08.26
|E.ON Halten
|DZ BANK
|12.08.26
|E.ON Neutral
|UBS AG
|12.08.26
|E.ON Sector Perform
|RBC Capital Markets
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|E.ON SE
|17,41
|-0,60%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht stärker in den Feierabend -- DAX letztlich im Plus - 26.000er-Marke zurückerobert -- Wall Street freundlich -- Asiens Börsen zum Handelsende gespalten
Der heimische Markt präsentierte sich am Donnerstag mit Gewinnen. Der deutsche Leitindex legte ebenfalls zu. An der Wall Street werden Gewinne gemacht. An den Märkten in Asien ging es am Donnerstag in unterschiedliche Richtungen.