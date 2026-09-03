DAX 40-Wert EON SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein EON SE-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Investment in EON SE-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 3 Jahren wurde die EON SE-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 11,36 EUR. Wenn ein Anleger damals 1 000 EUR in die EON SE-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 88,067 Anteile in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 537,65 EUR, da sich der Wert eines EON SE-Papiers am 02.09.2026 auf 17,46 EUR belief. Die Steigerung von 1 000 EUR zu 1 537,65 EUR entspricht einer Performance von +53,76 Prozent.

Alle EON SE-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 46,34 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at