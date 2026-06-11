E.ON Aktie
WKN DE: ENAG99 / ISIN: DE000ENAG999
|Hochrechnung
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11.06.2026 10:03:36
DAX 40-Wert EON SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein EON SE-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
EON SE-Anteile wurden heute vor 3 Jahren an der Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 11,40 EUR. Hätte ein Anleger 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die EON SE-Aktie investiert, befänden sich nun 87,719 EON SE-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 18,00 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 578,95 EUR wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 57,89 Prozent angezogen.
Der Börsenwert von EON SE belief sich jüngst auf 47,10 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: E.ON
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