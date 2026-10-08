E.ON Aktie
WKN DE: ENAG99 / ISIN: DE000ENAG999
|Lukrative EON SE-Anlage?
|
08.10.2026 10:03:23
DAX 40-Wert EON SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein EON SE-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
Das EON SE-Papier wurde heute vor 5 Jahren via Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendete die EON SE-Aktie bei 10,81 EUR. Hätte ein Anleger 100 EUR zu diesem Zeitpunkt in die EON SE-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 9,252 EON SE-Anteilen. Die gehaltenen EON SE-Anteile wären am 07.10.2026 156,27 EUR wert, da der Schlussstand 16,89 EUR betrug. Das entspricht einem Anstieg um 56,27 Prozent.
Zuletzt verbuchte EON SE einen Börsenwert von 44,80 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: 360b / Shutterstock.com
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