DAX 40-Wert EON SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein EON SE-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

Vor Jahren in EON SE-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Vor 1 Jahr wurden EON SE-Anteile via Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendete das EON SE-Papier bei 15,68 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 6,380 EON SE-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 26.08.2026 auf 17,89 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 114,10 EUR wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +14,10 Prozent.

Zuletzt verbuchte EON SE einen Börsenwert von 46,09 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at