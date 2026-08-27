E.ON Aktie
WKN DE: ENAG99 / ISIN: DE000ENAG999
|Langfristige Anlage
|
27.08.2026 10:03:21
DAX 40-Wert EON SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein EON SE-Investment von vor einem Jahr abgeworfen
Vor 1 Jahr wurden EON SE-Anteile via Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendete das EON SE-Papier bei 15,68 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 6,380 EON SE-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 26.08.2026 auf 17,89 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 114,10 EUR wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +14,10 Prozent.
Zuletzt verbuchte EON SE einen Börsenwert von 46,09 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: PATRIK STOLLARZ/AFP/Getty Images
Nachrichten zu E.ON SE
|
27.08.26
|Börse Frankfurt in Grün: LUS-DAX letztendlich auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
27.08.26
|Gute Stimmung in Frankfurt: Zum Handelsende Gewinne im DAX (finanzen.at)
|
27.08.26
|Handel in Frankfurt: So steht der LUS-DAX nachmittags (finanzen.at)
|
27.08.26
|XETRA-Handel: DAX am Donnerstagnachmittag fester (finanzen.at)
|
26.08.26
|Schwacher Handel in Frankfurt: LUS-DAX notiert zum Start des Mittwochshandels im Minus (finanzen.at)
|
26.08.26
|XETRA-Handel DAX legt zum Handelsstart den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
26.08.26
|ANALYSE-FLASH: Berenberg hebt Eon auf 'Buy' - Ziel hoch auf 21 Euro (dpa-AFX)
|
24.08.26
|Vistra, AEP, CMS Energy, Centerpoint Energy, Xcel Energy, E.ON - Charttechnik mit Harald Weygand (NewsTool)
Analysen zu E.ON SE
|26.08.26
|E.ON Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|21.08.26
|E.ON Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.08.26
|E.ON Buy
|Deutsche Bank AG
|14.08.26
|E.ON Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.08.26
|E.ON Sector Perform
|RBC Capital Markets
|26.08.26
|E.ON Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|21.08.26
|E.ON Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.08.26
|E.ON Buy
|Deutsche Bank AG
|14.08.26
|E.ON Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.08.26
|E.ON Sector Perform
|RBC Capital Markets
|26.08.26
|E.ON Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|21.08.26
|E.ON Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.08.26
|E.ON Buy
|Deutsche Bank AG
|14.08.26
|E.ON Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.08.26
|E.ON Buy
|Jefferies & Company Inc.
|26.02.26
|E.ON Verkaufen
|DZ BANK
|14.08.26
|E.ON Sector Perform
|RBC Capital Markets
|14.08.26
|E.ON Equal Weight
|Barclays Capital
|12.08.26
|E.ON Halten
|DZ BANK
|12.08.26
|E.ON Neutral
|UBS AG
|12.08.26
|E.ON Sector Perform
|RBC Capital Markets
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|E.ON SE
|17,77
|0,88%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerJackson Hole im Fokus: ATX und DAX gehen nach neuen Rekorden stärker ins Wochenende -- Dow schließt kaum verändert - Techwerte tiefer -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich fester
Der heimische Aktienmarkt tendierte am Freitag höher, während sich auch der deutsche Aktienmarkt mit Gewinnen zeigte. An den US-Börsen herrschte Zurückhaltung. Die asiatischen Börsen bewegten sich vor dem Wochenende mehrheitlich nach oben.