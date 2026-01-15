DAX 40-Wert EON SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein EON SE-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die EON SE-Aktie gebracht.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem EON SE-Papier via Börse XETRA ausgeführt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 10,73 EUR wert. Wer vor 1 Jahr 1 000 EUR in die EON SE-Aktie investiert hat, hat nun 93,197 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des EON SE-Papiers auf 16,94 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 578,29 EUR wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 57,83 Prozent erhöht.

Die Marktkapitalisierung von EON SE bezifferte sich zuletzt auf 43,59 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at