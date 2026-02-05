E.ON Aktie
WKN DE: ENAG99 / ISIN: DE000ENAG999
|Frühe Investition
|
05.02.2026 10:03:18
DAX 40-Wert EON SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in EON SE von vor 10 Jahren abgeworfen
Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem EON SE-Papier via Börse XETRA ausgeführt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 8,64 EUR. Bei einem 1 000-EUR-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 115,693 EON SE-Papiere. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 04.02.2026 gerechnet (17,95 EUR), wäre die Investition nun 2 076,11 EUR wert. Das kommt einer Steigerung um 107,61 Prozent gleich.
Zuletzt verbuchte EON SE einen Börsenwert von 46,93 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Bildquelle: Patrik Stollarz/AFP/Getty Images
