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EON SE-Anlage 15.10.2026 10:03:22

DAX 40-Wert EON SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in EON SE von vor 10 Jahren eingebracht

DAX 40-Wert EON SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in EON SE von vor 10 Jahren eingebracht

Das wäre der Gewinn bei einem frühen EON SE-Investment gewesen.

Heute vor 10 Jahren wurde die EON SE-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 6,83 EUR wert. Bei einer 1 000-EUR-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 146,499 EON SE-Anteilen. Die gehaltenen EON SE-Anteile wären am 14.10.2026 2 530,76 EUR wert, da der Schlussstand 17,28 EUR betrug. Das entspricht einem Anstieg um 153,08 Prozent.

EON SE erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 44,76 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: 360b / Shutterstock.com

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