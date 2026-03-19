E.ON Aktie
WKN DE: ENAG99 / ISIN: DE000ENAG999
|EON SE-Investment im Blick
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19.03.2026 10:04:12
DAX 40-Wert EON SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in EON SE von vor 3 Jahren eingebracht
Heute vor 3 Jahren wurde die EON SE-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 10,58 EUR wert. Wenn ein Anleger vor 3 Jahren 1 000 EUR in die EON SE-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 94,563 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der EON SE-Aktie auf 19,78 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 870,45 EUR wert. Mit einer Performance von +87,04 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.
Der EON SE-Wert an der Börse wurde auf 51,71 Mrd. Euro beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: E.ON
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