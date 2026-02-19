E.ON Aktie

Langfristige Anlage 19.02.2026 10:03:24

DAX 40-Wert EON SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in EON SE von vor 3 Jahren eingefahren

Bei einem frühen Investment in EON SE-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 3 Jahren wurde das EON SE-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse XETRA gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das EON SE-Papier letztlich bei 10,17 EUR. Bei einem Investment von 100 EUR in das EON SE-Papier vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 9,838 EON SE-Anteilen. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 18.02.2026 182,83 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 18,59 EUR belief. Das entspricht einem Anstieg um 82,83 Prozent.

Alle EON SE-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 48,71 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: E.ON

