DAX 40-Wert EON SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in EON SE von vor 5 Jahren eingebracht

Anleger, die vor Jahren in EON SE-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 5 Jahren wurde die EON SE-Aktie an der Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke war das EON SE-Papier an diesem Tag 10,98 EUR wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 910,747 EON SE-Aktien im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 16 038,25 EUR, da sich der Wert einer EON SE-Aktie am 09.09.2026 auf 17,61 EUR belief. Damit beträgt die Performance des Investments +60,38 Prozent.

Am Markt war EON SE jüngst 46,14 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at