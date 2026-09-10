E.ON Aktie
WKN DE: ENAG99 / ISIN: DE000ENAG999
|Lohnende EON SE-Investition?
|
10.09.2026 10:03:55
DAX 40-Wert EON SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in EON SE von vor 5 Jahren eingebracht
Heute vor 5 Jahren wurde die EON SE-Aktie an der Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke war das EON SE-Papier an diesem Tag 10,98 EUR wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 910,747 EON SE-Aktien im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 16 038,25 EUR, da sich der Wert einer EON SE-Aktie am 09.09.2026 auf 17,61 EUR belief. Damit beträgt die Performance des Investments +60,38 Prozent.
Am Markt war EON SE jüngst 46,14 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Patrik Stollarz/AFP/Getty Images
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