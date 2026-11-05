DAX 40-Wert EON SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in EON SE von vor 5 Jahren eingefahren

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in EON SE-Aktien gewesen.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades EON SE-Anteilen an der Börse XETRA ausgeführt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 11,06 EUR. Bei einem Investment von 1 000 EUR in die EON SE-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 90,383 EON SE-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 706,44 EUR, da sich der Wert eines EON SE-Anteils am 04.11.2026 auf 18,88 EUR belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 70,64 Prozent gesteigert.

EON SE erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 48,25 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at