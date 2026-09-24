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Lukrative EON SE-Anlage? 24.09.2026 10:03:25

DAX 40-Wert EON SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in EON SE von vor einem Jahr eingefahren

DAX 40-Wert EON SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in EON SE von vor einem Jahr eingefahren

Vor Jahren in EON SE-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Vor 1 Jahr wurde das EON SE-Papier via Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke waren EON SE-Anteile an diesem Tag 15,74 EUR wert. Wenn ein Anleger damals 1 000 EUR in das EON SE-Papier investiert hätte, befänden sich nun 63,532 Aktien in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 23.09.2026 gerechnet (17,12 EUR), wäre die Investition nun 1 087,36 EUR wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 8,74 Prozent gesteigert.

Die Marktkapitalisierung von EON SE bezifferte sich zuletzt auf 45,67 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: E.ON

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