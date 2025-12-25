E.ON Aktie

EON SE-Anlage unter der Lupe 25.12.2025 10:03:26

DAX 40-Wert EON SE-Aktie: So viel Gewinn hätte eine EON SE-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die EON SE-Aktie Anlegern gebracht.

Die EON SE-Aktie wurde heute vor 3 Jahren via Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 9,12 EUR wert. Hätte ein Anleger 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die EON SE-Aktie investiert, befänden sich nun 1 096,972 EON SE-Anteile in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 17 535,10 EUR, da sich der Wert eines EON SE-Papiers am 23.12.2025 auf 15,99 EUR belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 75,35 Prozent vermehrt.

Zuletzt ergab sich für EON SE eine Börsenbewertung in Höhe von 41,77 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: 360b / Shutterstock.com

12.12.25 E.ON Overweight JP Morgan Chase & Co.
11.12.25 E.ON Buy Deutsche Bank AG
11.12.25 E.ON Market-Perform Bernstein Research
11.12.25 E.ON Neutral UBS AG
10.12.25 E.ON Hold Jefferies & Company Inc.
