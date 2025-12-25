E.ON Aktie
WKN DE: ENAG99 / ISIN: DE000ENAG999
|EON SE-Anlage unter der Lupe
|
25.12.2025 10:03:26
DAX 40-Wert EON SE-Aktie: So viel Gewinn hätte eine EON SE-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
Die EON SE-Aktie wurde heute vor 3 Jahren via Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 9,12 EUR wert. Hätte ein Anleger 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die EON SE-Aktie investiert, befänden sich nun 1 096,972 EON SE-Anteile in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 17 535,10 EUR, da sich der Wert eines EON SE-Papiers am 23.12.2025 auf 15,99 EUR belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 75,35 Prozent vermehrt.
Zuletzt ergab sich für EON SE eine Börsenbewertung in Höhe von 41,77 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: 360b / Shutterstock.com
Nachrichten zu E.ON SEmehr Nachrichten
|
23.12.25
|Zuversicht in Frankfurt: LUS-DAX verbucht zum Handelsende Gewinne (finanzen.at)
|
23.12.25
|Starker Wochentag in Frankfurt: DAX legt zum Ende des Dienstagshandels zu (finanzen.at)
|
23.12.25
|DAX-Handel aktuell: Gewinne im DAX (finanzen.at)
|
23.12.25
|LUS-DAX-Handel aktuell: So entwickelt sich der LUS-DAX aktuell (finanzen.at)
|
23.12.25
|Pluszeichen in Frankfurt: LUS-DAX-Börsianer greifen mittags zu (finanzen.at)
|
23.12.25
|DAX-Handel aktuell: So steht der DAX mittags (finanzen.at)
|
23.12.25
|Zuversicht in Frankfurt: LUS-DAX zum Start mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
|
22.12.25
|Minuszeichen in Frankfurt: LUS-DAX verbucht letztendlich Verluste (finanzen.at)
Analysen zu E.ON SEmehr Analysen
|12.12.25
|E.ON Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.12.25
|E.ON Buy
|Deutsche Bank AG
|11.12.25
|E.ON Market-Perform
|Bernstein Research
|11.12.25
|E.ON Neutral
|UBS AG
|10.12.25
|E.ON Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12.12.25
|E.ON Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.12.25
|E.ON Buy
|Deutsche Bank AG
|11.12.25
|E.ON Market-Perform
|Bernstein Research
|11.12.25
|E.ON Neutral
|UBS AG
|10.12.25
|E.ON Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12.12.25
|E.ON Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.12.25
|E.ON Buy
|Deutsche Bank AG
|27.11.25
|E.ON Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13.11.25
|E.ON Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13.11.25
|E.ON Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|11.06.24
|E.ON Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|11.12.25
|E.ON Market-Perform
|Bernstein Research
|11.12.25
|E.ON Neutral
|UBS AG
|10.12.25
|E.ON Hold
|Jefferies & Company Inc.
|05.12.25
|E.ON Market-Perform
|Bernstein Research
|01.12.25
|E.ON Market-Perform
|Bernstein Research
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|E.ON SE
|15,88
|0,89%