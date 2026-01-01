DAX 40-Wert EON SE-Aktie: So viel Gewinn hätte eine EON SE-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Anleger, die vor Jahren in EON SE-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse XETRA feiertags-bedingt kein Handel mit EON SE-Anteilen statt. Den vorherigen Handelstag beendete das EON SE-Papier bei 9,06 EUR. Bei einem Investment von 10 000 EUR in die EON SE-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1 103,266 EON SE-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 30.12.2025 gerechnet (16,13 EUR), wäre die Investition nun 17 790,16 EUR wert. Damit beträgt die Performance des Investments +77,90 Prozent.

Jüngst verzeichnete EON SE eine Marktkapitalisierung von 42,14 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at