E.ON Aktie
WKN DE: ENAG99 / ISIN: DE000ENAG999
|Frühes Investment
|
01.01.2026 10:03:37
DAX 40-Wert EON SE-Aktie: So viel Gewinn hätte eine EON SE-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Heute vor 5 Jahren fand via Börse XETRA feiertags-bedingt kein Handel mit EON SE-Anteilen statt. Den vorherigen Handelstag beendete das EON SE-Papier bei 9,06 EUR. Bei einem Investment von 10 000 EUR in die EON SE-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1 103,266 EON SE-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 30.12.2025 gerechnet (16,13 EUR), wäre die Investition nun 17 790,16 EUR wert. Damit beträgt die Performance des Investments +77,90 Prozent.
Jüngst verzeichnete EON SE eine Marktkapitalisierung von 42,14 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: PATRIK STOLLARZ/AFP/Getty Images
Nachrichten zu E.ON SEmehr Nachrichten
|
31.12.25
|E-ON-Aktie: E.ON-Chef Birnbaum hält Solar-Subventionen für überflüssig (dpa-AFX)
|
30.12.25
|Aufschläge in Frankfurt: LUS-DAX beendet die Sitzung weit in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
30.12.25
|Börse Frankfurt: LUS-DAX nachmittags fester (finanzen.at)
|
30.12.25