E.ON Aktie
WKN DE: ENAG99 / ISIN: DE000ENAG999
|EON SE-Investition
|
26.03.2026 10:03:29
DAX 40-Wert EON SE-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in EON SE von vor 5 Jahren abgeworfen
Heute vor 5 Jahren fand via Börse XETRA Handel mit dem EON SE-Papier statt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 9,56 EUR. Wenn ein Anleger damals 10 000 EUR in das EON SE-Papier investiert hätte, befänden sich nun 1 045,588 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des EON SE-Papiers auf 18,98 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 19 840,03 EUR wert. Das entspricht einem Plus von 98,40 Prozent.
Zuletzt verbuchte EON SE einen Börsenwert von 49,61 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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