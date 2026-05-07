DAX 40-Wert EON SE-Aktie: So viel hätte eine Investition in EON SE von vor einem Jahr abgeworfen

Wer vor Jahren in EON SE eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr wurden EON SE-Anteile an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendeten die EON SE-Anteile bei 15,79 EUR. Bei einem Investment von 10 000 EUR in das EON SE-Papier vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 633,513 EON SE-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 11 640,80 EUR, da sich der Wert einer EON SE-Aktie am 06.05.2026 auf 18,38 EUR belief. Das entspricht einem Plus von 16,41 Prozent.

Insgesamt war EON SE zuletzt 48,01 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at