DAX 40-Wert EON SE-Aktie: So viel hätten Anleger an einem EON SE-Investment von vor 5 Jahren verdient

Bei einem frühen EON SE-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Vor 5 Jahren wurde die EON SE-Aktie an der Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 10,41 EUR. Hätte ein Anleger 100 EUR zu diesem Zeitpunkt in die EON SE-Aktie investiert, befänden sich nun 9,602 EON SE-Anteile in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 185,71 EUR, da sich der Wert einer EON SE-Aktie am 15.07.2026 auf 19,34 EUR belief. Damit hätte sich das Investment um 85,71 Prozent vermehrt.

Alle EON SE-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 50,87 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at