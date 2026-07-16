E.ON Aktie
WKN DE: ENAG99 / ISIN: DE000ENAG999
|Performance im Blick
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16.07.2026 10:03:23
DAX 40-Wert EON SE-Aktie: So viel hätten Anleger an einem EON SE-Investment von vor 5 Jahren verdient
Vor 5 Jahren wurde die EON SE-Aktie an der Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 10,41 EUR. Hätte ein Anleger 100 EUR zu diesem Zeitpunkt in die EON SE-Aktie investiert, befänden sich nun 9,602 EON SE-Anteile in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 185,71 EUR, da sich der Wert einer EON SE-Aktie am 15.07.2026 auf 19,34 EUR belief. Damit hätte sich das Investment um 85,71 Prozent vermehrt.
Alle EON SE-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 50,87 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: PATRIK STOLLARZ/AFP/Getty Images
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