DAX 40-Wert EON SE-Aktie: So viel hätten Anleger an einem EON SE-Investment von vor einem Jahr verdient

Vor Jahren in EON SE-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Die EON SE-Aktie wurde heute vor 1 Jahr via Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 15,83 EUR wert. Wer vor 1 Jahr 10 000 EUR in die EON SE-Aktie investiert hat, hat nun 631,912 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen EON SE-Papiere wären am 29.07.2026 11 823,06 EUR wert, da der Schlussstand 18,71 EUR betrug. Daraus ergibt sich eine Performance von +18,23 Prozent.

EON SE war somit zuletzt am Markt 49,65 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at