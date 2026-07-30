E.ON Aktie
WKN DE: ENAG99 / ISIN: DE000ENAG999
|Langfristige Investition
|
30.07.2026 10:03:24
DAX 40-Wert EON SE-Aktie: So viel hätten Anleger an einem EON SE-Investment von vor einem Jahr verdient
Die EON SE-Aktie wurde heute vor 1 Jahr via Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 15,83 EUR wert. Wer vor 1 Jahr 10 000 EUR in die EON SE-Aktie investiert hat, hat nun 631,912 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen EON SE-Papiere wären am 29.07.2026 11 823,06 EUR wert, da der Schlussstand 18,71 EUR betrug. Daraus ergibt sich eine Performance von +18,23 Prozent.
EON SE war somit zuletzt am Markt 49,65 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: Patrik Stollarz/AFP/Getty Images
Nachrichten zu E.ON SE
|
30.07.26
|DAX 40-Wert EON SE-Aktie: So viel hätten Anleger an einem EON SE-Investment von vor einem Jahr verdient (finanzen.at)
|
28.07.26
|LUS-DAX aktuell: Zum Ende des Dienstagshandels Pluszeichen im LUS-DAX (finanzen.at)
|
28.07.26
|DAX-Handel aktuell: DAX präsentiert sich schlussendlich fester (finanzen.at)
|
27.07.26
|Zuversicht in Frankfurt: Börsianer lassen LUS-DAX letztendlich steigen (finanzen.at)
|
27.07.26
|Starker Wochentag in Frankfurt: DAX zum Handelsende mit Gewinnen (finanzen.at)
|
27.07.26