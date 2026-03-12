E.ON Aktie

WKN DE: ENAG99 / ISIN: DE000ENAG999

Lohnender EON SE-Einstieg? 12.03.2026 10:03:19

DAX 40-Wert EON SE-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in EON SE von vor einem Jahr verdient

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die EON SE-Aktie gebracht.

Heute vor 1 Jahr wurde die EON SE-Aktie an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 12,86 EUR. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in das EON SE-Papier investiert hätte, befänden sich nun 7,776 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der EON SE-Aktie auf 19,15 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 148,87 EUR wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 48,87 Prozent angewachsen.

EON SE war somit zuletzt am Markt 50,05 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: PATRIK STOLLARZ/AFP/Getty Images

Nachrichten zu E.ON SE

Analysen zu E.ON SE

05.03.26 E.ON Hold Jefferies & Company Inc.
26.02.26 E.ON Buy Deutsche Bank AG
26.02.26 E.ON Buy Goldman Sachs Group Inc.
26.02.26 E.ON Verkaufen DZ BANK
25.02.26 E.ON Market-Perform Bernstein Research
Aktien in diesem Artikel

E.ON SE 19,31 0,99% E.ON SE

11.03.26 Einblick ins Bridgewater-Depot: Die Top-Aktien aus dem vierten Quartal 2025
10.03.26 Aktien von NVIDIA, Microsoft, Apple & Co.: In diese US-Werte investiert die Zurich Insurance Group in Q4 2025
09.03.26 Mehr NVIDIA im Portfolio: Diese Aktien hielt Fisher Asset Management im 4. Quartal 2025
09.03.26 Portfolio-Umbau im Q4: Diese US-Aktien kaufte die Schweizerische Nationalbank
08.03.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 10

ATX und DAX letztlich schwächer -- Verluste an den US-Börsen -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische und der deutsche Leitindex verabschiedeten sich am Donnerstag mit Abschlägen in den Feierabend. Die US-Börsen bewegten sich auf rotem Terrain. Die asiatischen Börsen präsentierten sich am Donnerstag mit Verlusten.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

