DAX 40-Wert EON SE-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in EON SE von vor einem Jahr verdient

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die EON SE-Aktie gebracht.

Heute vor 1 Jahr wurde die EON SE-Aktie an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 12,86 EUR. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in das EON SE-Papier investiert hätte, befänden sich nun 7,776 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der EON SE-Aktie auf 19,15 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 148,87 EUR wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 48,87 Prozent angewachsen.

EON SE war somit zuletzt am Markt 50,05 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at