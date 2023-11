DAX 40-Wert EON SE-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem n Investment in EON SE von vor 10 Jahren angefallen

Vor Jahren in EON SE eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem EON SE-Papier an der Börse XETRA wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 11,96 EUR wert. Wenn ein Anleger damals 10 000 EUR in die EON SE-Aktie investiert hätte, hätte er nun 836,056 Anteile im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 15.11.2023 auf 11,29 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 9 434,89 EUR wert. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 5,65 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von EON SE bezifferte sich zuletzt auf 29,84 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at