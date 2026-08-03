Fresenius Medical Care Aktie
WKN: 578580 / ISIN: DE0005785802
|Performance im Blick
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03.08.2026 10:03:45
DAX 40-Wert Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Fresenius Medical Care (FMC) St von vor einem Jahr abgeworfen
Am 03.08.2025 wurde das Fresenius Medical Care (FMC) St-Papier via Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie bei 43,28 EUR. Hätte ein Anleger 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie investiert, befänden sich nun 231,054 Fresenius Medical Care (FMC) St-Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Fresenius Medical Care (FMC) St-Anteile wären am 31.07.2026 10 270,33 EUR wert, da der Schlussstand 44,45 EUR betrug. Damit hätte sich das Investment um 2,70 Prozent vermehrt.
Insgesamt war Fresenius Medical Care (FMC) St zuletzt 10,90 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Nachrichten zu Fresenius Medical Care (FMC) St.
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10:59
|EQS-CMS: Fresenius Medical Care AG : Release of a capital market information (EQS Group)
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10:59
|EQS-CMS: Fresenius Medical Care AG : Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation (EQS Group)
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31.07.26
|Gute Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX zum Start in Grün (finanzen.at)
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31.07.26
|Optimismus in Frankfurt: DAX zeigt sich zum Start fester (finanzen.at)
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29.07.26
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: DAX notiert am Mittag im Minus (finanzen.at)
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29.07.26
|Handel in Frankfurt: LUS-DAX mittags mit Abgaben (finanzen.at)
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28.07.26
|LUS-DAX aktuell: Zum Ende des Dienstagshandels Pluszeichen im LUS-DAX (finanzen.at)
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28.07.26
|DAX-Handel aktuell: DAX präsentiert sich schlussendlich fester (finanzen.at)
Analysen zu Fresenius Medical Care (FMC) St.
|21.07.26
|Fresenius Medical Care Hold
|Deutsche Bank AG
|20.07.26
|Fresenius Medical Care Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|17.07.26
|Fresenius Medical Care Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.07.26
|Fresenius Medical Care Market-Perform
|Bernstein Research
|07.07.26
|Fresenius Medical Care Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.07.26
|Fresenius Medical Care Hold
|Deutsche Bank AG
|20.07.26
|Fresenius Medical Care Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|17.07.26
|Fresenius Medical Care Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.07.26
|Fresenius Medical Care Market-Perform
|Bernstein Research
|07.07.26
|Fresenius Medical Care Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.05.26
|Fresenius Medical Care Kaufen
|DZ BANK
|13.03.26
|Fresenius Medical Care Kaufen
|DZ BANK
|03.12.25
|Fresenius Medical Care Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07.11.25
|Fresenius Medical Care Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.11.25
|Fresenius Medical Care Kaufen
|DZ BANK
|20.07.26
|Fresenius Medical Care Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|17.07.26
|Fresenius Medical Care Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.07.26
|Fresenius Medical Care Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.06.26
|Fresenius Medical Care Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.06.26
|Fresenius Medical Care Sell
|UBS AG
|21.07.26
|Fresenius Medical Care Hold
|Deutsche Bank AG
|16.07.26
|Fresenius Medical Care Market-Perform
|Bernstein Research
|22.06.26
|Fresenius Medical Care Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.05.26
|Fresenius Medical Care Equal Weight
|Barclays Capital
|06.05.26
|Fresenius Medical Care Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Fresenius Medical Care (FMC) St.
|44,84
|0,72%