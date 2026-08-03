Fresenius Medical Care Aktie

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WKN: 578580 / ISIN: DE0005785802

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Performance im Blick 03.08.2026 10:03:45

DAX 40-Wert Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Fresenius Medical Care (FMC) St von vor einem Jahr abgeworfen

DAX 40-Wert Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Fresenius Medical Care (FMC) St von vor einem Jahr abgeworfen

Vor Jahren in Fresenius Medical Care (FMC) St eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Am 03.08.2025 wurde das Fresenius Medical Care (FMC) St-Papier via Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie bei 43,28 EUR. Hätte ein Anleger 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie investiert, befänden sich nun 231,054 Fresenius Medical Care (FMC) St-Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Fresenius Medical Care (FMC) St-Anteile wären am 31.07.2026 10 270,33 EUR wert, da der Schlussstand 44,45 EUR betrug. Damit hätte sich das Investment um 2,70 Prozent vermehrt.

Insgesamt war Fresenius Medical Care (FMC) St zuletzt 10,90 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Fresenius Medical Care

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21.07.26 Fresenius Medical Care Hold Deutsche Bank AG
20.07.26 Fresenius Medical Care Underperform Jefferies & Company Inc.
17.07.26 Fresenius Medical Care Underweight JP Morgan Chase & Co.
16.07.26 Fresenius Medical Care Market-Perform Bernstein Research
07.07.26 Fresenius Medical Care Underweight JP Morgan Chase & Co.
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Aktien in diesem Artikel

Fresenius Medical Care (FMC) St. 44,84 0,72% Fresenius Medical Care (FMC) St.

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