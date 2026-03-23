Fresenius Medical Care Aktie

Fresenius Medical Care für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 578580 / ISIN: DE0005785802

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Hochrechnung 23.03.2026 10:04:34

DAX 40-Wert Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie: So viel hätte eine Fresenius Medical Care (FMC) St-Kapitalanlage von vor 3 Jahren eingebracht

DAX 40-Wert Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie: So viel hätte eine Fresenius Medical Care (FMC) St-Kapitalanlage von vor 3 Jahren eingebracht

Wer vor Jahren in Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.

Heute vor 3 Jahren wurde die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 37,97 EUR. Wenn ein Anleger damals 1 000 EUR in das Fresenius Medical Care (FMC) St-Papier investiert hätte, hätte er nun 26,337 Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 20.03.2026 gerechnet (37,74 EUR), wäre das Investment nun 993,94 EUR wert. Damit beträgt die Performance des Investments -0,61 Prozent.

Fresenius Medical Care (FMC) St markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 10,54 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Fresenius Medical Care

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