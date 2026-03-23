Fresenius Medical Care Aktie
WKN: 578580 / ISIN: DE0005785802
|Hochrechnung
|
23.03.2026 10:04:34
DAX 40-Wert Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie: So viel hätte eine Fresenius Medical Care (FMC) St-Kapitalanlage von vor 3 Jahren eingebracht
Heute vor 3 Jahren wurde die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 37,97 EUR. Wenn ein Anleger damals 1 000 EUR in das Fresenius Medical Care (FMC) St-Papier investiert hätte, hätte er nun 26,337 Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 20.03.2026 gerechnet (37,74 EUR), wäre das Investment nun 993,94 EUR wert. Damit beträgt die Performance des Investments -0,61 Prozent.
Fresenius Medical Care (FMC) St markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 10,54 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: Fresenius Medical Care
Nachrichten zu Fresenius Medical Care (FMC) St.
|
23.03.26
|EQS-CMS: Fresenius Medical Care AG : Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation (EQS Group)
|
23.03.26
|EQS-CMS: Fresenius Medical Care AG : Release of a capital market information (EQS Group)
|
23.03.26
|LUS-DAX aktuell: LUS-DAX geht nahezu durch die Decke (finanzen.at)
|
23.03.26
|Freundlicher Handel: DAX am Montagmittag im Plus (finanzen.at)
|
20.03.26
|XETRA-Handel: DAX zum Start des Freitagshandels stärker (finanzen.at)
|
20.03.26
|Freundlicher Handel in Frankfurt: LUS-DAX zum Handelsstart im Aufwind (finanzen.at)
|
19.03.26
|EQS-PVR: Fresenius Medical Care AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
|
18.03.26
|Schwacher Handel: DAX notiert im Minus (finanzen.at)