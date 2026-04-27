Fresenius Medical Care Aktie

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WKN: 578580 / ISIN: DE0005785802

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Fresenius Medical Care (FMC) St-Investmentbeispiel 27.04.2026 10:03:32

DAX 40-Wert Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie: So viel hätte eine Investition in Fresenius Medical Care (FMC) St von vor 5 Jahren gekostet

DAX 40-Wert Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie: So viel hätte eine Investition in Fresenius Medical Care (FMC) St von vor 5 Jahren gekostet

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie Anlegern gebracht.

Vor 5 Jahren wurde die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 65,34 EUR. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 1,530 Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 59,44 EUR, da sich der Wert einer Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie am 24.04.2026 auf 38,84 EUR belief. Aus 100 EUR wurden somit 59,44 EUR, was einer negativen Performance von 40,56 Prozent entspricht.

Jüngst verzeichnete Fresenius Medical Care (FMC) St eine Marktkapitalisierung von 10,85 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Fresenius Medical Care

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