Fresenius Medical Care Aktie

Fresenius Medical Care für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 578580 / ISIN: DE0005785802

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Lohnendes Fresenius Medical Care (FMC) St-Investment? 15.06.2026 10:04:36

DAX 40-Wert Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Fresenius Medical Care (FMC) St-Investment von vor 3 Jahren verloren

DAX 40-Wert Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Fresenius Medical Care (FMC) St-Investment von vor 3 Jahren verloren

Bei einem frühen Investment in Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades Fresenius Medical Care (FMC) St-Anteilen via Börse XETRA ausgeführt. Diesen Tag beendete das Papier bei 42,92 EUR. Investoren, die vor 3 Jahren 1 000 EUR in die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie investierten, hätten nun 23,299 Anteile im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 924,28 EUR, da sich der Wert einer Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie am 12.06.2026 auf 39,67 EUR belief. Das entspricht einer Abnahme von 7,57 Prozent.

Fresenius Medical Care (FMC) St war somit zuletzt am Markt 9,73 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Fresenius Medical Care

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