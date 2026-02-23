Fresenius Medical Care Aktie

Fresenius Medical Care für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 578580 / ISIN: DE0005785802

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Fresenius Medical Care (FMC) St-Investmentbeispiel 23.02.2026 10:04:23

DAX 40-Wert Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Fresenius Medical Care (FMC) St von vor 3 Jahren verdient

DAX 40-Wert Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Fresenius Medical Care (FMC) St von vor 3 Jahren verdient

Vor Jahren Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie wurde heute vor 3 Jahren via Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 37,80 EUR. Investoren, die vor 3 Jahren 100 EUR in die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie investierten, hätten nun 2,646 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 20.02.2026 108,92 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 41,17 EUR belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 8,92 Prozent erhöht.

Fresenius Medical Care (FMC) St markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 11,93 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: Fresenius Medical Care

Nachrichten zu Fresenius Medical Care (FMC) St.

mehr Nachrichten