DAX 40-Wert Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Fresenius Medical Care (FMC) St von vor 3 Jahren verdient
Die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie wurde heute vor 3 Jahren via Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 37,80 EUR. Investoren, die vor 3 Jahren 100 EUR in die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie investierten, hätten nun 2,646 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 20.02.2026 108,92 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 41,17 EUR belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 8,92 Prozent erhöht.
Fresenius Medical Care (FMC) St markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 11,93 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
