DAX 40-Wert Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie: So viel Verlust hätte ein Fresenius Medical Care (FMC) St-Investment von vor 5 Jahren eingebracht

Investoren, die vor Jahren in Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Vor 5 Jahren wurde das Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie via Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 58,34 EUR wert. Wenn ein Anleger damals 1 000 EUR in die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie investiert hätte, hätte er nun 17,141 Anteile im Depot. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 06.11.2026 723,86 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 42,23 EUR belief. Damit hätte sich das Investment um 27,61 Prozent verkleinert.

Jüngst verzeichnete Fresenius Medical Care (FMC) St eine Marktkapitalisierung von 10,96 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at