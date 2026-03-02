Fresenius Medical Care Aktie
WKN: 578580 / ISIN: DE0005785802
|Profitables Fresenius Medical Care (FMC) St-Investment?
|
02.03.2026 10:16:34
DAX 40-Wert Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie: So viel Verlust hätte ein Fresenius Medical Care (FMC) St-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
Am 02.03.2021 wurde das Fresenius Medical Care (FMC) St-Papier an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 58,40 EUR. Wenn man vor 5 Jahren 1 000 EUR in die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 17,123 Anteilen. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 27.02.2026 675,51 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 39,45 EUR belief. Damit hätte sich das Investment um 32,45 Prozent verkleinert.
Der Fresenius Medical Care (FMC) St-Wert an der Börse wurde auf 11,02 Mrd. Euro beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Bildquelle: Fresenius Medical Care
Aktien in diesem Artikel
|Fresenius Medical Care (FMC) St.
|39,74
|0,94%
