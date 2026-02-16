DAX 40-Wert Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie: So viel Verlust hätte ein Fresenius Medical Care (FMC) St-Investment von vor einem Jahr eingebracht

Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in Fresenius Medical Care (FMC) St gewesen.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse XETRA wochenend-bedingt kein Handel mit dem Fresenius Medical Care (FMC) St-Papier statt. Den vorherigen Handelstag beendete die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie bei 44,55 EUR. Wenn man vor 1 Jahr 10 000 EUR in die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 224,467 Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 13.02.2026 auf 40,95 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 9 191,92 EUR wert. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 8,08 Prozent.

Der Marktwert von Fresenius Medical Care (FMC) St betrug jüngst 11,87 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at