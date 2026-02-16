Fresenius Medical Care Aktie

WKN: 578580 / ISIN: DE0005785802

Performance unter der Lupe 16.02.2026 10:03:48

DAX 40-Wert Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie: So viel Verlust hätte ein Fresenius Medical Care (FMC) St-Investment von vor einem Jahr eingebracht

Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in Fresenius Medical Care (FMC) St gewesen.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse XETRA wochenend-bedingt kein Handel mit dem Fresenius Medical Care (FMC) St-Papier statt. Den vorherigen Handelstag beendete die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie bei 44,55 EUR. Wenn man vor 1 Jahr 10 000 EUR in die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 224,467 Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 13.02.2026 auf 40,95 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 9 191,92 EUR wert. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 8,08 Prozent.

Der Marktwert von Fresenius Medical Care (FMC) St betrug jüngst 11,87 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: Fresenius Medical Care

Analysen zu Fresenius Medical Care (FMC) St.

10.02.26 Fresenius Medical Care Sell UBS AG
03.02.26 Fresenius Medical Care Equal Weight Barclays Capital
02.02.26 Fresenius Medical Care Underperform Jefferies & Company Inc.
27.01.26 Fresenius Medical Care Equal Weight Barclays Capital
26.01.26 Fresenius Medical Care Hold Deutsche Bank AG
Fresenius Medical Care (FMC) St. 40,83 -0,73%

15.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 7: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
15.02.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 7
14.02.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
14.02.26 KW 7: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
13.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 6: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

ATX schlussendlich fester -- DAX schwächer -- Wall Street in Feiertagspause -- Märkte in Fernost letztlich uneins - Feiertag in Shanghai
Der heimische Aktienmarkt legte zu, während das deutsche Börsenbarometer abwärts tendierte. An den US-Börsen findet zum Wochenbeginn kein Handel statt. Die wichtigsten asiatischen Indizes stiegen uneinheitlich in die neue Handelswoche ein.
