Fresenius Medical Care Aktie

Fresenius Medical Care für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 578580 / ISIN: DE0005785802

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Fresenius Medical Care (FMC) St-Investmentbeispiel 04.05.2026 10:03:41

DAX 40-Wert Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Fresenius Medical Care (FMC) St von vor 10 Jahren eingebracht

DAX 40-Wert Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Fresenius Medical Care (FMC) St von vor 10 Jahren eingebracht

So viel hätten Anleger mit einem frühen Fresenius Medical Care (FMC) St-Investment verlieren können.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie an der Börse XETRA ausgeführt. Diesen Handelstag beendete die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie bei 74,59 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 13,407 Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktien im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 517,63 EUR, da sich der Wert eines Fresenius Medical Care (FMC) St-Anteils am 30.04.2026 auf 38,61 EUR belief. Das entspricht einem Schwund von 48,24 Prozent.

Der Fresenius Medical Care (FMC) St-Wert an der Börse wurde auf 10,78 Mrd. Euro beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: Fresenius Medical Care

Nachrichten zu Fresenius Medical Care (FMC) St.

mehr Nachrichten

Analysen zu Fresenius Medical Care (FMC) St.

mehr Analysen
06:27 Fresenius Medical Care Underweight JP Morgan Chase & Co.
22.04.26 Fresenius Medical Care Underweight JP Morgan Chase & Co.
21.04.26 Fresenius Medical Care Equal Weight Barclays Capital
20.04.26 Fresenius Medical Care Hold Deutsche Bank AG
13.03.26 Fresenius Medical Care Underweight JP Morgan Chase & Co.
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Fresenius Medical Care (FMC) St. 38,39 -0,36% Fresenius Medical Care (FMC) St.

Letzte Top-Ranking Nachrichten

03.05.26 Bitcoin, Ether & Co. im April 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
03.05.26 Gold, Öl & Co. in KW 18: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
03.05.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 18
02.05.26 KW 18: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
02.05.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX drehen ins Minus -- Asiens Börsen letztlich fester
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt rutschen in die Verlustzone ab. An den Börsen in Asien ging es zum Wochenstart nach oben.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen