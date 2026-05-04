Fresenius Medical Care Aktie
WKN: 578580 / ISIN: DE0005785802
|Fresenius Medical Care (FMC) St-Investmentbeispiel
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04.05.2026 10:03:41
DAX 40-Wert Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Fresenius Medical Care (FMC) St von vor 10 Jahren eingebracht
Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie an der Börse XETRA ausgeführt. Diesen Handelstag beendete die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie bei 74,59 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 13,407 Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktien im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 517,63 EUR, da sich der Wert eines Fresenius Medical Care (FMC) St-Anteils am 30.04.2026 auf 38,61 EUR belief. Das entspricht einem Schwund von 48,24 Prozent.
Der Fresenius Medical Care (FMC) St-Wert an der Börse wurde auf 10,78 Mrd. Euro beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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