Fresenius Medical Care Aktie

Fresenius Medical Care für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 578580 / ISIN: DE0005785802

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Rentable Fresenius Medical Care (FMC) St-Anlage? 13.07.2026 10:04:05

DAX 40-Wert Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Fresenius Medical Care (FMC) St von vor 3 Jahren bedeutet

DAX 40-Wert Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Fresenius Medical Care (FMC) St von vor 3 Jahren bedeutet

Bei einem frühen Investment in Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Vor 3 Jahren wurden Fresenius Medical Care (FMC) St-Anteile via Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendeten die Fresenius Medical Care (FMC) St-Anteile bei 46,59 EUR. Bei einem Fresenius Medical Care (FMC) St-Investment von 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 214,638 Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktien in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 8 999,79 EUR, da sich der Wert einer Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie am 10.07.2026 auf 41,93 EUR belief. Das entspricht einem Minus von 10,00 Prozent.

Am Markt war Fresenius Medical Care (FMC) St jüngst 10,28 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Fresenius Medical Care

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