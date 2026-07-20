DAX 40-Wert Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Fresenius Medical Care (FMC) St von vor 5 Jahren eingebracht

Vor Jahren Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verloren.

Vor 5 Jahren wurden Fresenius Medical Care (FMC) St-Anteile via Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs der Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie betrug an diesem Tag 67,72 EUR. Hätte ein Anleger 100 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie investiert, befänden sich nun 1,477 Fresenius Medical Care (FMC) St-Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie auf 42,24 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 62,37 EUR wert. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 37,63 Prozent verringert.

Insgesamt war Fresenius Medical Care (FMC) St zuletzt 10,36 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at