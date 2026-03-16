Fresenius Medical Care Aktie
WKN: 578580 / ISIN: DE0005785802
|Lukratives Fresenius Medical Care (FMC) St-Investment?
|
16.03.2026 10:04:12
DAX 40-Wert Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Fresenius Medical Care (FMC) St von vor einem Jahr bedeutet
Das Fresenius Medical Care (FMC) St-Papier wurde heute vor 1 Jahr an der Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 44,05 EUR wert. Investoren, die vor 1 Jahr 100 EUR in die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie investierten, hätten nun 2,270 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 13.03.2026 90,31 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 39,78 EUR belief. Die Abnahme von 100 EUR zu 90,31 EUR entspricht einer negativen Performance von 9,69 Prozent.
Zuletzt ergab sich für Fresenius Medical Care (FMC) St eine Börsenbewertung in Höhe von 11,11 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Fresenius Medical Care (FMC) St.
|
13.03.26
|JP Morgan Chase & Co.: Underweight-Note für Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie (finanzen.at)
|
13.03.26
|DZ BANK: Kaufen-Note für Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie (finanzen.at)
|
11.03.26
|EQS-PVR: Fresenius Medical Care AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
|
11.03.26
|Minuszeichen in Frankfurt: LUS-DAX legt zum Start des Mittwochshandels den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
11.03.26
|Schwache Performance in Frankfurt: DAX fällt zum Handelsstart (finanzen.at)
|
10.03.26
|Gute Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX zum Ende des Dienstagshandels mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
10.03.26
|Handel in Frankfurt: DAX bewegt letztendlich im Plus (finanzen.at)
|
10.03.26
|Handel in Frankfurt: LUS-DAX steigt nachmittags (finanzen.at)