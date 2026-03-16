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Fresenius Medical Care Aktie

Fresenius Medical Care für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 578580 / ISIN: DE0005785802

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Lukratives Fresenius Medical Care (FMC) St-Investment? 16.03.2026 10:04:12

DAX 40-Wert Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Fresenius Medical Care (FMC) St von vor einem Jahr bedeutet

DAX 40-Wert Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Fresenius Medical Care (FMC) St von vor einem Jahr bedeutet

Vor Jahren in Fresenius Medical Care (FMC) St eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.

Das Fresenius Medical Care (FMC) St-Papier wurde heute vor 1 Jahr an der Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 44,05 EUR wert. Investoren, die vor 1 Jahr 100 EUR in die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie investierten, hätten nun 2,270 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 13.03.2026 90,31 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 39,78 EUR belief. Die Abnahme von 100 EUR zu 90,31 EUR entspricht einer negativen Performance von 9,69 Prozent.

Zuletzt ergab sich für Fresenius Medical Care (FMC) St eine Börsenbewertung in Höhe von 11,11 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Fresenius Medical Care

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