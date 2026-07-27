DAX 40-Wert Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Fresenius Medical Care (FMC) St von vor 10 Jahren angefallen

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 10 Jahren fand via Börse XETRA Handel mit Fresenius Medical Care (FMC) St-Anteilen statt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 81,52 EUR. Wenn ein Anleger damals 1 000 EUR in die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie investiert hätte, hätte er nun 12,267 Anteile im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 530,79 EUR, da sich der Wert einer Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie am 24.07.2026 auf 43,27 EUR belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 46,92 Prozent verringert.

Fresenius Medical Care (FMC) St war somit zuletzt am Markt 10,61 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at