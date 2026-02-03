Fresenius Aktie
WKN: 578560 / ISIN: DE0005785604
|Profitables Fresenius SE-Investment?
|
03.02.2026 10:04:03
DAX 40-Wert Fresenius SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Fresenius SE-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen
Heute vor 3 Jahren fand via Börse XETRA Handel mit dem Fresenius SE-Papier statt. Diesen Tag beendete das Fresenius SE-Papier bei 27,11 EUR. Bei einem 10 000-EUR-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 368,868 Fresenius SE-Papiere. Das Investment hätte nun einen Wert von 17 690,89 EUR, da sich der Wert eines Fresenius SE-Anteils am 02.02.2026 auf 47,96 EUR belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 76,91 Prozent angezogen.
Am Markt war Fresenius SE jüngst 26,59 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: Fresenius
Nachrichten zu Fresenius SE & Co. KGaA (St.)
|
03.02.26
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX letztendlich in der Verlustzone (finanzen.at)
|
03.02.26
|Verluste in Frankfurt: DAX legt schlussendlich den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
03.02.26
|Handel in Frankfurt: LUS-DAX gibt am Nachmittag nach (finanzen.at)
|
03.02.26
|Schwacher Handel in Frankfurt: DAX am Dienstagnachmittag schwächer (finanzen.at)
|
02.02.26
|Fresenius SE-Aktie: Kaufen-Bewertung durch DZ BANK (finanzen.at)
|
02.02.26
|Gewinne in Frankfurt: LUS-DAX legt zu (finanzen.at)
|
02.02.26
|Starker Wochentag in Frankfurt: DAX präsentiert sich am Mittag fester (finanzen.at)
|
02.02.26
|Jefferies & Company Inc.: Buy für Fresenius SE-Aktie (finanzen.at)