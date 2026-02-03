DAX 40-Wert Fresenius SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Fresenius SE-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Anleger, die vor Jahren in Fresenius SE-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse XETRA Handel mit dem Fresenius SE-Papier statt. Diesen Tag beendete das Fresenius SE-Papier bei 27,11 EUR. Bei einem 10 000-EUR-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 368,868 Fresenius SE-Papiere. Das Investment hätte nun einen Wert von 17 690,89 EUR, da sich der Wert eines Fresenius SE-Anteils am 02.02.2026 auf 47,96 EUR belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 76,91 Prozent angezogen.

Am Markt war Fresenius SE jüngst 26,59 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at