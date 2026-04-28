Fresenius Aktie
WKN: 578560 / ISIN: DE0005785604
|Performance unter der Lupe
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28.04.2026 10:03:39
DAX 40-Wert Fresenius SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Fresenius SE-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen
Heute vor 3 Jahren wurden Trades Fresenius SE-Anteilen an der Börse XETRA ausgeführt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 26,22 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 381,388 Fresenius SE-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 15 377,57 EUR, da sich der Wert einer Fresenius SE-Aktie am 27.04.2026 auf 40,32 EUR belief. Das kommt einer Steigerung um 53,78 Prozent gleich.
Alle Fresenius SE-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 22,67 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Fresenius
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