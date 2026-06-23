Fresenius Aktie
WKN: 578560 / ISIN: DE0005785604
|Fresenius SE-Performance im Blick
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23.06.2026 10:04:02
DAX 40-Wert Fresenius SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Fresenius SE-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen
Am 23.06.2023 wurde das Fresenius SE-Papier an der Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke waren Fresenius SE-Anteile an diesem Tag 25,19 EUR wert. Wenn ein Anleger damals 1 000 EUR in das Fresenius SE-Papier investiert hätte, befänden sich nun 39,698 Aktien in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 569,67 EUR, da sich der Wert eines Fresenius SE-Anteils am 22.06.2026 auf 39,54 EUR belief. Damit wäre die Investition 56,97 Prozent mehr wert.
Fresenius SE war somit zuletzt am Markt 22,31 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Fresenius
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