DAX 40-Wert Fresenius SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Fresenius SE von vor 3 Jahren eingefahren

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse XETRA Handel mit der Fresenius SE-Aktie statt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 26,67 EUR. Bei einem Investment von 1 000 EUR in Fresenius SE-Papiere vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 37,495 Fresenius SE-Aktien. Die gehaltenen Fresenius SE-Anteile wären am 08.12.2025 1 786,65 EUR wert, da der Schlussstand 47,65 EUR betrug. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 78,67 Prozent gesteigert.

Der Börsenwert von Fresenius SE belief sich zuletzt auf 26,78 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at