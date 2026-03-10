DAX 40-Wert Fresenius SE-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Fresenius SE-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Fresenius SE-Aktien gewesen.

Heute vor 5 Jahren wurde die Fresenius SE-Aktie via Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende standen Fresenius SE-Anteile an diesem Tag bei 36,63 EUR. Investoren, die vor 5 Jahren 1 000 EUR in die Fresenius SE-Aktie investierten, hätten nun 27,300 Anteile im Besitz. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 286,92 EUR, da sich der Wert einer Fresenius SE-Aktie am 09.03.2026 auf 47,14 EUR belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 28,69 Prozent erhöht.

Die Marktkapitalisierung von Fresenius SE bezifferte sich zuletzt auf 26,55 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

