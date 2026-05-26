DAX 40-Wert Fresenius SE-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Fresenius SE von vor 3 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Fresenius SE eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 3 Jahren wurde das Fresenius SE-Papier via Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 26,75 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 3,738 Fresenius SE-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Fresenius SE-Papiers auf 38,44 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 143,70 EUR wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 43,70 Prozent gesteigert.

Fresenius SE wurde jüngst mit einem Börsenwert von 21,84 Mrd. Euro gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at