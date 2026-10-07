Fresenius Aktie

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WKN DE: FRE5EN / ISIN: DE000FRE5EN2

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Langfristige Performance 07.10.2026 10:03:42

DAX 40-Wert Fresenius SE-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Fresenius SE von vor 3 Jahren abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Fresenius SE-Aktie Investoren gebracht.

Das Fresenius SE-Papier wurde heute vor 3 Jahren an der Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs des Fresenius SE-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 28,07 EUR. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in das Fresenius SE-Papier investiert hätte, hätte er nun 3,563 Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 155,95 EUR, da sich der Wert eines Fresenius SE-Anteils am 06.10.2026 auf 43,78 EUR belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 55,95 Prozent vermehrt.

Fresenius SE wurde jüngst mit einem Börsenwert von 24,71 Mrd. Euro gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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05.10.26 Fresenius Buy Jefferies & Company Inc.
01.10.26 Fresenius Buy Jefferies & Company Inc.
17.09.26 Fresenius Buy UBS AG
16.09.26 Fresenius Overweight Barclays Capital
09.09.26 Fresenius Overweight JP Morgan Chase & Co.
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