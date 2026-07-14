DAX 40-Wert Fresenius SE-Aktie: So viel hätte ein Investment in Fresenius SE von vor einem Jahr eingefahren

Vor Jahren in Fresenius SE eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.

Heute vor 1 Jahr wurde die Fresenius SE-Aktie an der Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke war die Fresenius SE-Aktie an diesem Tag 41,98 EUR wert. Bei einem 1 000-EUR-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 23,821 Fresenius SE-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 993,09 EUR, da sich der Wert eines Fresenius SE-Papiers am 13.07.2026 auf 41,69 EUR belief. Das entspricht einer Abnahme von 0,69 Prozent.

Fresenius SE wurde am Markt mit 23,98 Mrd. Euro bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at