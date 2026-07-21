DAX 40-Wert Fresenius SE-Aktie: So viel hätte eine Investition in Fresenius SE von vor 3 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Fresenius SE-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Die Fresenius SE-Aktie wurde heute vor 3 Jahren via Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendeten die Fresenius SE-Anteile bei 28,47 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 351,247 Fresenius SE-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 15 103,62 EUR, da sich der Wert einer Fresenius SE-Aktie am 20.07.2026 auf 43,00 EUR belief. Damit wäre die Investition 51,04 Prozent mehr wert.

Alle Fresenius SE-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 23,50 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at