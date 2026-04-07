DAX 40-Wert Fresenius SE-Aktie: So viel hätte eine Investition in Fresenius SE von vor 5 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Fresenius SE-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Das Fresenius SE-Papier wurde heute vor 5 Jahren an der Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 38,37 EUR wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 260,654 Fresenius SE-Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 11 359,31 EUR, da sich der Wert eines Fresenius SE-Anteils am 02.04.2026 auf 43,58 EUR belief. Mit einer Performance von +13,59 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Die Marktkapitalisierung von Fresenius SE belief sich zuletzt auf 24,55 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at