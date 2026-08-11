Fresenius Aktie
WKN: 578560 / ISIN: DE0005785604
|Rentable Fresenius SE-Investition?
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11.08.2026 10:04:10
DAX 40-Wert Fresenius SE-Aktie: So viel hätte eine Investition in Fresenius SE von vor einem Jahr abgeworfen
Heute vor 1 Jahr wurden Trades Fresenius SE-Anteilen via Börse XETRA ausgeführt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 43,80 EUR. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 228,311 Fresenius SE-Papiere. Die gehaltenen Fresenius SE-Anteile wären am 10.08.2026 10 710,05 EUR wert, da der Schlussstand 46,91 EUR betrug. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 7,10 Prozent gesteigert.
Die Marktkapitalisierung von Fresenius SE bezifferte sich zuletzt auf 26,51 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Fresenius
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