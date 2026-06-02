Fresenius Aktie
WKN: 578560 / ISIN: DE0005785604
|Investmentbeispiel
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02.06.2026 10:04:20
DAX 40-Wert Fresenius SE-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Fresenius SE-Investment von vor 5 Jahren verloren
Heute vor 5 Jahren wurden Trades Fresenius SE-Anteilen via Börse XETRA ausgeführt. Der Schlusskurs des Fresenius SE-Papiers betrug an diesem Tag 43,93 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 22,763 Fresenius SE-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 01.06.2026 auf 35,45 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 806,97 EUR wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 19,30 Prozent eingebüßt.
Fresenius SE erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 20,43 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Fresenius
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