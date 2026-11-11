Fresenius Aktie

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WKN DE: FRE5EN / ISIN: DE000FRE5EN2

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Lukrativer Fresenius SE-Einstieg? 11.11.2026 10:03:54

DAX 40-Wert Fresenius SE-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Fresenius SE von vor 5 Jahren verdient

Vor Jahren Fresenius SE-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 5 Jahren wurde das Fresenius SE-Papier an der Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 37,98 EUR. Hätte ein Anleger 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Fresenius SE-Aktie investiert, befänden sich nun 263,296 Fresenius SE-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Fresenius SE-Aktie auf 53,47 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 14 078,46 EUR wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +40,78 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Fresenius SE bezifferte sich zuletzt auf 29,55 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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09.11.26 Fresenius Overweight Barclays Capital
09.11.26 Fresenius Buy Deutsche Bank AG
05.11.26 Fresenius Buy Deutsche Bank AG
05.11.26 Fresenius Overweight JP Morgan Chase & Co.
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