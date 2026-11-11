Fresenius Aktie
WKN DE: FRE5EN / ISIN: DE000FRE5EN2
|Lukrativer Fresenius SE-Einstieg?
|
11.11.2026 10:03:54
DAX 40-Wert Fresenius SE-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Fresenius SE von vor 5 Jahren verdient
Heute vor 5 Jahren wurde das Fresenius SE-Papier an der Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 37,98 EUR. Hätte ein Anleger 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Fresenius SE-Aktie investiert, befänden sich nun 263,296 Fresenius SE-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Fresenius SE-Aktie auf 53,47 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 14 078,46 EUR wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +40,78 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von Fresenius SE bezifferte sich zuletzt auf 29,55 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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