DAX 40-Wert Fresenius SE-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Fresenius SE von vor 5 Jahren verloren

Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in Fresenius SE-Aktien gewesen.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Fresenius SE-Papier an der Börse XETRA ausgeführt. Diesen Tag beendeten die Fresenius SE-Anteile bei 44,00 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 227,299 Fresenius SE-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 29.06.2026 auf 39,44 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 8 964,66 EUR wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 10,35 Prozent abgenommen.

Der Börsenwert von Fresenius SE belief sich jüngst auf 22,43 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at