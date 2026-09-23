DAX 40-Wert Fresenius SE-Aktie: So viel Verlust hätte ein Fresenius SE-Investment von vor 10 Jahren eingebracht

Anleger, die vor Jahren in Fresenius SE-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Fresenius SE-Aktie an der Börse XETRA ausgeführt. Zur Schlussglocke war die Fresenius SE-Aktie an diesem Tag 72,77 EUR wert. Investoren, die vor 10 Jahren 1 000 EUR in die Fresenius SE-Aktie investierten, hätten nun 13,742 Anteile im Besitz. Die gehaltenen Aktien wären am 22.09.2026 626,22 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 45,57 EUR belief. Damit hätte sich die Investition um 37,38 Prozent verkleinert.

Fresenius SE wurde am Markt mit 25,40 Mrd. Euro bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at